Okul Sporları Minikler Basketbol’da şampiyon Adnan Menderes İlkokulu oldu.

Final maçında Bekir Aksoy İlkokulunu 41-23 yenen Adnan Menderes İlkokulu mutlu sona ulaştı.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde altı okul iki grupta mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde çapraz olarak karşılaştı.

Yarı finali kazanan Adnan Menderes İlkokulu ile Bekir Aksoy İlkokulu finalde karşılaştı.

Maçın ilk periyotu karşılıklı basketlerle geçti ve Adnan Menderes ilk periyotu 7-6 önde tamamladı.

İkinci periyotta farkı açan Adnan Menderes devreyi 19-13 galip tamamladı.

Üçüncü periyotta Bekir Aksoy maça ortak olmak istedi ve bu periyotu 8-7 önde tamamladı.

Son periyota beş sayı geride giren Bekir Aksoy önünde Adnan Menderes son peniyotta adeta rakibine potayı göstermedi ve bu periyotu 15-2 önde tamamlarken maçtan da 41-23 galip ayrılarak şanpiyon oldu.