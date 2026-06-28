İskilip’te uzun süredir atıl durumda bulunan Misak-ı Millî İlkokulu binasının restore edilerek modern bir kütüphaneye dönüştürülmesi projesinde önemli bir aşama tamamlandı. Proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım programına alınarak onaylandı. Bu gelişmeyle birlikte yapım ihalesi hazırlık süreci resmen başlatıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, geçtiğimiz günlerde İskilip’te gerçekleştirdiği temaslarda ilçeye kazandırılacak yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, Misak-ı Millî İlkokulu’nun kütüphaneye dönüştürülmesi projesinin yatırım sürecinin yakından takip edildiğini açıklamıştı. Yatırım onayının alınmasıyla birlikte proje uygulama aşamasına bir adım daha yaklaştı.

Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın girişimleri ve takibiyle hayata geçirilecek proje kapsamında tarihi okul binası korunarak yeniden ilçeye kazandırılacak. Kütüphane olarak hizmet verecek yapı; öğrenciler, gençler ve tüm vatandaşlar için çağdaş bir bilgi ve kültür merkezi olarak faaliyet gösterecek.

Tarihi yapının yeniden işlevlendirilmesiyle hem İskilip’in kültürel mirasının korunması hem de ilçeye yeni bir sosyal alan kazandırılması hedefleniyor.

Yatırım onayının ardından ihale hazırlık çalışmalarına başlanırken, projenin kısa süre içerisinde ihale edilerek yapım sürecine geçmesi bekleniyor.