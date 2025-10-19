Gazze'de yardım bekleyen mazlum Filistinlilerin beklediği haber geldi. Mısır'daki Filistin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Refah Sınır Kapısı'nın pazartesi açılacağı duyuruldu. Ayrıca Mısır'daki Filistinlilerin Gazze'ye geçişine izin verileceği bildirildi.

İSRAİL AÇMAMAKTA DİRETMİŞTİ

Daha önce İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağını açıklamıştı.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açmamasına bahane olarak Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi göstermişti.

HER GÜN 600 İNSANİ YARDIM TIRININ GİRİŞİNE İZİN VERİLMESİ GEREKİYOR

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in, Gazze'ye her gün 600 tır insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.

TARİHİ ANLAŞMA

Hamas ile İsrail arasında imzalanan anlaşma sonrası esir takasları gerçekleştirilirken dünya liderleri ise Gazze Zirvesi için Mısır'da bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan masada beraber oturmuştu.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalanmıştı.