Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla iş yerlerinde psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesine yönelik düzenlemeleri içeren genelge, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan genelgeyle, iş yerlerinde psikolojik tacizle (mobbing) mücadelede önemli adımlar atıldı.

Genelge, çalışanların mobbinge karşı korunması ve bu tür vakalarla etkin bir şekilde mücadele edilmesi için kapsamlı düzenlemeler içeriyor.

MOBBİNGE KARŞI YENİ BAŞVURU MEKANİZMALARI

Genelgeye göre, iş yerlerinde psikolojik tacize maruz kalan çalışanlar, yaşadıkları sorunları ilgili kurumlara iletebilecek.

Bu kapsamda çalışanlar, bağlı oldukları kurum veya kuruluşlara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ne (ALO 170) ya da doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunabilecek. Ayrıca, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu da bu süreçte etkin rol üstlenecek.

PSİKOLOJİK TACİZLE MÜCADELE KURULU YENİDEN YAPILANDIRILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu yeniden teşkil edildi. Kurul; Adalet Bakanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı birimler ile işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonlarından temsilcilerle birlikte oluşturulacak. Ayrıca, psikolojik taciz konusunda uzman akademisyenler ve ilgili sivil toplum kuruluşları da sürece katkı sunacak.

Kurulun temel görevleri arasında ülke genelinde mobbingle mücadele politikaları belirlemek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek, araştırmalar yapmak ve raporlar hazırlamak yer alıyor. Kurulun çalışma esasları, kendi belirlediği kurallar çerçevesinde şekillenecek ve sekretarya hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek.

İŞVEREN VE YÖNETİCİLERE ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR

Yeni düzenlemeler kapsamında, iş yerlerinde mobbingle mücadelede en büyük sorumluluk işverenlere ve yöneticilere düşecek. İşverenler, psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek tüm riskleri göz önünde bulundurarak önleyici ve koruyucu politikalar geliştirmekle yükümlü olacak. Çalışanlara yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri artırılacak, mobbinge karşı farkındalık oluşturulacak.

MOBBİNG ŞİKAYETLERİNDE GİZLİLİK ESAS OLACAK

Genelge, iş yerlerinde psikolojik taciz iddialarının soruşturulmasında gizliliğin korunması gerektiğine vurgu yapıyor. Şahısların özel hayatlarına saygı gösterilmesi ve gerçeğe aykırı iddialarla kurum ve kuruluşların itibarlarının zedelenmemesi için süreçlerin hassasiyetle yürütülmesi gerekecek. Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinde mobbinge karşı önleyici ve koruyucu hükümlerin yer almasına özen gösterilecek.

ALO 170 ÜZERİNDEN DESTEK SAĞLANACAK

Psikolojik tacize maruz kalan çalışanlar, ALO 170 hattı üzerinden görevli psikologlar aracılığıyla bilgilendirilecek ve gerekli destek sağlanacak. Daha önce 2011/2 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılırken, yeni düzenleme ile iş yerlerinde psikolojik tacize karşı daha güçlü bir mücadele mekanizması oluşturulması hedefleniyor. Kurul tarafından alınan kararların etkin bir şekilde uygulanması için ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği içinde çalışması bekleniyor.

Kaynak: Haber7/Özgür Gündüz