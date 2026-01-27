Çorum Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Fatih Erdal, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı’yı ziyaret etti.

Merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu’nu ziyaret ederek, Federasyon Başkanı Hüseyin Taklacı ile bir süre görüşen Fatih Erdal, mobilyacı esnafının sorun ve taleplerini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin Taklacı, Çorumlu esnaf ve sanatkarlara her zaman kapısının açık olduğunu belirterek, tüm Çorumlulara selamlarını iletti.

Ayrıca Fatih Erdal’ı Mobilyacılar Odası Başkanlığına seçilmesinden dolayı kutlayan Federasyon Başkanı Taklacı, Erdal ve Ekibi’ne görevinde başarılar diledi.