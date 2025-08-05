International Biathle-Triathle European Cup & Milli Takım Seçmesi 1. Etap yarışlarında Eforspor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yapılan yarışmada Rüzgar Arif Bahçacı ve Miraç Demiral ise yirinci olarak ikinci etapta yarışmaya hak kazandılar.

1-3 Ağustos tarihleri arasında yapılan International Biathle-Triathle European Cup & Milli Takım Seçmesi 1. Etap yarışlarında Çorum Efonspor kulübü ile birliktte Çorum Gençlikspor Kulübünden dokuz sporcu katıldı.

Çorum takımı yarışmaya İl Temsilcisi Osman Pehlivan ve antrenörler Mustafa Suna ve Mustafa Veran yönetiminde katıldılar.

Biathle ve Triathl U 11 kategorisinde yarışan Çorum Eforspor kulübünden Arif Bahçacı altıncı Miraç Demiral ise yedinci olarak yarışmaya tamamladılar.

İki sporcu bu başarıları ile Ekim ayında Antalya’da yapılacak olan 2. etap yarışlarında yarışmaya hak kazandılar. İki sporcumuz Antalya’da bu başarıyı elde etmeleri veya daha iyi dereceler elde etmeleri halinde Kasım ayında ülkemizde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında hem ilimizi hem ülkemizi temsil edecek.

Modern Pentatlon İl Temsilcisi Osman Pehlivan, antrenör Mustafa Suna, Mustafa Veran her zaman yanlarında olan sporcu ailelerine teşekkür etti ve iki sporcusuna Antalya’da yapılacak ikinci etap müsabakalarında başarılar diledi. Pehlivan ayrıca Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu’na müsabakalarda çocukların yanında olarak verdiği destek için de ayrıca teşekkür etti.