Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın ısınma bölümü 1 nolu sahada yapıldı.

Toplu olarak yapılan ısınma koşusunun ardından kısa süreli çabukluk hareketleri yaptıran Teknik Heyet daha sonra 2 nolu büyük sahaya geçerek burda iki grup halinde dar alanda pas çalışması yaptırdı.

Bu çalışmanın ardından takımı üç gruba ayıran Teknik Heyet yarı sahada iki kaleli maç yaptırdı. Bir takım antrerönerler gözetiminde tempo koşular yaparken diğer takımlar ise yarı sahada taktik çalışma yaptılar.

Gol yiyen takımın oyundan çıkarak düz koşu yaparken diğer iki takım çalışmaya devam etti. Futbolcuların oldukça moralli oldukları gözlendi. Kırmızı Siyahlı takım Ümraniyespor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.