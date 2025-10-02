Çorum’da, şehir merkezinde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren motosiklet tamircileri ve showroomlarını bir arada toplamak amacıyla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talepleri doğrultusunda hayata geçirilen Motosikletçiler Plazası’nın temel atma töreni 17 Ekim Cuma günü düzenlenecek.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, ÇESOB ve Oto Tamirciler Odası’nın işbirliği ile S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Çorum-Ankara yolu üzeri Oto Galericiler Sitesi karşısında yapılacak olan plazanın Türkiye’de ve dünyada ise bir örneği daha bulunmuyor.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necmettin Uzun dün ÇESOB Derviş Günday Konferans Salonu’nda motosikletçi esnafıyla bir araya gelerek, yapılacak olan iş yerleri hakkında son değerlendirmelerde bulundular. Plazada öncelikle motosikletçi, bisikletçi ve showroom mağazalarına öncelik vereceklerini belirten Gür ve Uzun, esnafın bu fırsatı iyi değerlendirmesini istediler.

İnşaat Mühendisi Kenan Şahin’in de hazır bulunduğu toplantıda proje hakkında detaylı bilgiler veren Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun, Çorum’da 56 adet motosiklet tamircisi ve showroomun bulunduğunu belirterek, plazanın yapılacağı Çorum-Ankara yoluna cephe araziye toplamda 96 adet iş yeri yapacaklarını, tek amaçlarının esnafı modern bir yapıda iş yerlerine kavuşturmak olduğunun kaydetti.

Ödemelerin bir kısmının peşin, kalan kısmının da 24 ay eşit taksitler halinde yapılabileceğini vurgulayan Uzun, temel atma töreninin ardından 2 yıl gibi kısa bir sürede plazayı tamamlayarak, hak sahiplerine teslim edeceklerini aktardı.

Kooperatif olarak bundan sonrada şehir merkezinde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren esnaf gruplarını bir araya getirmek için çaba göstereceklerinin altını çizen Necmettin Uzun, bu süreçte kendilerine destek veren başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve emeği geçen herkese teşekkür etti.