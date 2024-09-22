Mehmetçik terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri jetleri Irak'ın kuzeyinde tespit edilen teröristler için havalandı. Düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

"TERÖRİSTLER İÇİN KAÇIŞ YOK"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.