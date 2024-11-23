Milli Türk Talebe Birliği(MTTB) Çorum, Samsun ve Yozgat teşkilatları Samsun Ladik’te Tevfik İleri Gençlik Kampında buluştu.

100 kişilik grup okçuluk, matrak,doğa yürüyüşü gibi çeşitli aktiviteler ile doyasıya eğlendi.

Milli Türk Talebe Birliği Çorum İl Başkanlığı’na bağlı Ortaöğretim Komisyonu hafta sonunu Samsun Ladik Akdağ kamp alanında geçirdi.

Kamp alanında iki gün geçiren 100 kişilik Milli Türk Talebe Birliği ekibi doğa yürüyüşü, okçuluk, futbol, matrak ve çeşitli zeka oyunlarının yanı sıra okuma etkinliği de gerçekleştirdi.

Ayrıca eskimez MTTB’li 1976-1980 yılları arasında MTTB Samsun İl Başkanlığı yapmış olan 21-22-23. Dönem Milletvekili Akif Gülle de kampa katılım sağlayarak gençler ile buluştu.

Kampla ilgili bilgi veren MTTB Çorum İl Temsilcisi Samet Can Yıldırım, “Ortaöğretim Komisyonumuzda bulunan kardeşlerimizle verimli bir hafta sonu geçirdik. Ladik kamp alanında gerçekleştirilen kampımız ile gençlerimizin sosyal gelişimi açısından birbirinden farklı etkinlikler yaptık. Gençlerimiz ile eskimez büyüğümüz önceki dönemler milletvekilimiz Akif Gülle amcamızı buluşturup tecrübelerinden istifade ettik. Aile ortamında geçen kampımız vesilesiyle Milli Türk Talebe Birliği Samsun ve Yozgat Teşkilatlarımız ile de kaynaşma fırsatı bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”dedi.