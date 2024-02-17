Muay Thai Karadeniz Bölge birinciliğinde Çorumlu sporcular 11 altın, 10 gümüş ve 10 bronz madalya kazandılar.

Sıkletlerinde ilk ikiye giren sporcular Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Samsun’da 11-14 Mart tarihlerinde Samsun Canik Atatürk Spor Salonu’nda yapılan yapılan yapılan Muay Thai Bölge birinciliğinde 217 sporcu mücadele etti. Bölge birinciliğinde Çorum7dan sıkletlerinde birinci olun sponcular:

Alt Gençler: Elanur Akça, Nefes Dicle Ceylan, Battal Can Bilan, Gülsude Ceylan, Üst Genç, Nisa Güneş, Nisanur Kepçe, Melisa Mansur, Sakine Bengisu Çalışkan, Uğur Hasırcı, büyük erkekler Abdussamet Uğurlu.

Sıkletlerinde ikinci olan sporcular Medine Gül Durmuş, Belinay Köle, Metehan Akça, Şeyma Salman, Aslı Buca, Elif Sude Karaman, Nehir Ergül, Hiranur Karaca, Yağmur Odabaş, Ayşegül Önder. Bronz madalya kazanan sporcular: Elif Eylül Bolat, Emine Koçak, Çınar Ilıman, Elisa Kızıltepe, Selcan Efe, Gürkan Ulus, Berkay Can, Bulut Odabaşı, Buse Uysal.

Antrenör Şahin Güler Samsun’da yapılan Karadeniz Bölge birinciliğinde 34 sporcu ile mücadele ettiklerini ve bunların 31’nin kürsüye çıkmayı başardığını söyledi.

Güler bölge birinciliğinde ilk iki sırayı alan sporcuların 16-21 Nisan tarihlerinde Antalya’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazacağını belirterek hedeflerinin bu şampiyonada da Çorum’u aynı şekilde başarı ile temsil etmek olduğunu söyledi.