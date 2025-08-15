Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Yaşlılık Çalıştayı' düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla 2. Yaşlılık Şurası kapsamında 81 ilde "İl Yaşlılık Çalıştayları" gerçekleştiriyor.

Çalıştayın Çorum bölümü dün 09.00-18.00 saatleri arasında Huzur Evinde gerçekleştirildi.

İstiklal Marşının okunması ile başlayan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sahit Aydın, Türkiye nüfusunun yaşlandığını belirterek, “Japonya süper yaşlılık evresine geçmiş. Türkiye’de 10 milyona yakın yaşlı var. Türkiye'de yaşlı nüfusun oranı yüzde 10,6, Çorum'da ise 17,26'ya yükseldi. Çorum’un ortalaması ülke ortalamasından yüksek. Ülkemizin ‘çok yaşlı toplum' sınıfına girmesiyle yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışan Bakanlığımız, yaşlılık politikalarını daha bütüncül yaklaşımla ele alınmasının sağlanması amacıyla yaşlılık çalıştayları düzenliyor.

Bu çerçevede yaşlanma olgusunu çok boyutlu sosyal politikalarla ele almak ve daha kapsayıcı politikalar geliştirmek amacıyla ilimizde kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yaşlı bireylerin katılımıyla Yaşlılık Çalıştayı yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Çalıştayda yaşlıların ilimizdeki güncel durumunun ele alınacağını ve sosyal, ekonomik ve sağlık temelli sorunlar ile ihtiyaçların tespit edileceğini dile getiren Aydın, “İlimize özgü çözüm önerileri oluşturulacak ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacaktır. Çalıştaydan elde edilen bulgular ve öneriler, "Yaşlılık Saha Araştırması" ve "Yaşlılık Literatür Araştırmaları" ile 2. Yaşlılık Şurası'nın gündemini oluşturacak. Bu sayede yaşlılara yönelik etkili ve sürdürülebilir politikalar, doğrudan sahadan gelen verilerle şekillendirilecek. Çalışmalarla yaşlıların, ailelerinin ve ilgili kurumların ihtiyaç ve önerileri doğrudan şuraya taşınacak. Yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik kanıta dayalı ve hak temelli politikaların geliştirilmesine katkı sağlanacak” dedi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ise yaptığı konuşmada, herkesin bir gün yaşlanacağını ifade ederek, “Yaşlılık sürecinin onurlu bir şekilde geçirilmesi gerekiyor. Devletimizde buna yönelik sosyal politikalar üretiyor. Ancak bu sadece merkezi hükümetin tek başına yapabileceği bir şey değil. Yerel dinamiklerin ve sivil toplum kuruluşlarının da bu sürece dahil olması gerekiyor. Devlet olarak yaşlılarımızın yaşam kalitelerini artırmaya yönelik politikalar geliştiriyoruz. Çalıştay bu yönde yapılacak olan çalışmalara yön gösterecektir” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Sena Şaziye Gökdoğan, “Mevcut Durum Analizi ve Bilgilendirme’ sunumu yaptı.

Moderatörlerin belirlenmesinin ardından paydaşların yer aldığı çalıştay gerçekleştirildi.