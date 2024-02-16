Projelerini yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Saadet Partisi(SP) Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, “Gördüğümüz eksiklikler var. Muhalefet partilerinin adaylarının fikirleri de gözardı edilmesin” dedi.

SP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi, İl Başkanı İbrahim Zorlu, SKM Başkanı Eyüp Ergün, Belediye Meclisi Adayı Ömer Savurgan ve Gençlik Kolları Üyesi Mustafa Atak ile gazetemizi ziyaret eden Faruk Cıdık, seçime dair açıklamalarda bulundu.

KİMSENİN KİMSEYİ KIRMADIĞI BİR SEÇİM SÜRECİ TEMENNİSİ

Kimsenin kimseyi kırmadığı bir seçim atmosferi temennisinde bulunan Cıdık, “İstiyoruz ki; farklı fikirlerde fikirlerini beyan etsin. Muhalefet partilerinin adaylarının fikirleri de gözardı edilmesin. Gördüğümüz eksiklikler var. Bunları dile getireceğiz. Projelerimiz var, detaylandırıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde kimsenin kimseyi kırmadığı bir seçim atmosferi diliyoruz” diye konuştu.

‘BELEDİYE’NİN ASLİ GÖREVLERİNİ REKLAM UNSURU OLARAK KULLANMAYACAĞIZ’

Şehrin kentsel dönüşüm başta olmak üzere trafik ve otopark gibi başlıca sorunları olduğunu dile getiren Cıdık, “Deprem bölgesiyiz. Alınması gereken önlemler var. Belediyenin asli görevlerini reklam unsuru olarak kullanmayacağız. Su, asfalt, temizlik, altyapı bunlar zaten Belediye’nin resmi görevleri. Belediye bütçesini kullanarak başkanın ve siyasi partinin reklamını yapmayacağız. Çorum’u yeniden milli görüş belediyeciliği ile buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

34’NCÜ YILIMIZI KUTLADI

Cıdık, ayrıca ilk seçim ziyaretini Hakimiyet’e yaptığını belirterek, gazetemizin kuruluşunun 34’ncü yıl dönümünü tebrik etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek SP’li heyete teşekkür etti.