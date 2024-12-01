Suriye'de Esed rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama kent merkezine ulaştı.

KRİTİK BÖLGELERİ TEK TEK ELE GEÇİRDİLER

Akşam saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçiren gruplar, ilerleyerek Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi.

REJİM GÜÇLERİNDEN ALINDI

Silahlı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de rejim güçlerinden aldı. Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alan silahlı gruplar, kuzeydeki Hama kent merkezine ulaştı.

BEŞAR ESAD SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Muhalifler karşısında tutunamayan rejim ordusu, kaybettikleri yerleri apar topar terk etti. Rusya'ya kaçtığı söylenen Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Esad, "Tüm teröristlere ve onların destekçilerine karşı yerleşimlerimiz ve toprak bütünlüğümüz korumaya devam ediyoruz. Müttefik ve dostlarımızın yardımlarıyla, saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun onları mağlup edip ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz" dedi.

ABD'DEN SURİYE'DE YAŞANANLARLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin ABD'den de ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; " Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve son 48 saattir bölgedeki başkentlerle temas halindeyiz. Esad rejiminin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece katılmayı sürekli reddetmesi ve Rusya ile İran'a dayanması, şu anda kuzeybatı Suriye'de yaşanan olayların, özellikle rejim hatlarının çöküşünün, koşullarını yaratmıştır.

"ABD İLE HİÇBİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI DEĞİLDİR"

Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri, Hay'at Tahrir el- Şam (HTŞ) liderliğindeki bu saldırıyla hiçbir şekilde bağlantılı değildir; HTŞ, terör örgütü olarak tanınmaktadır. ABD, ortakları ve müttefikleriyle birlikte, gerilimin azaltılmasını, sivillerin ve azınlık grupların korunmasını, ve bu iç savaşı bir kez ve tamamen sona erdirebilecek, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca, Suriye'de IŞİD'in bir daha asla yeniden dirilmemesini sağlamak için hayati önem taşıyan ABD personelini ve askeri mevkilerini tam olarak savunmaya ve korumaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti Silahlı gruplar, akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.