Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde her yıl Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında yapılan Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının bölge finali Samsun’da gerçekleştirildi.

12 okulun katıldığı bölge finalinde Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Emir Gökmen birinci oldu. Yarışmanın ardından derece elde eden öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Muhammed Emir Gökmen, 10 Nisan 2025 tarihinde Antalya’da yapılacak Türkiye Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Çorum’u ve bölgeyi temsil edecek.

Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celal Şafak, okulu başarıyla temsil eden Muhammed Emir Gökmen’i tebrik ederek, “Türkiye finalinde başarılar diliyorum. Ayrıca dört yıldır öğrencimizin yetişmesinde büyük emeği olan okulumuz meslek dersleri öğretmeni Necdet Yavuz’a ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Okulumuz Bakanlığımız himayelerinde yapılan bu tür yarışmalarda il ve bölge bazında çok güzel başarılar elde ediyor. İnşallah bu başarılar devam edecektir” dedi.

Muhammed Emir Gökmen, 2024 yılında yapılan Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında yine bölge birincisi ve ardından da Türkiye ikincisi olmuştu.