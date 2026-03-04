Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 9 hafta geride kaldı.

29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura sürecinde 75 ilde toplam 331 bin 833 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

ÇORUM VE İSTANBUL KALDI

81 ilin 75'inin kurası tamamlanırken Ankara, Muğla, Hatay ve İzmir çekiliş tarihleri de açıklandı. Geriye ise sadece 2 il kaldı. Bu iller ise Çorum ve İstanbul.

Çorum ve İstanbul'da yapılacak hak sahibi belirleme kuraları ile Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlanacak.

BAKAN ÇORUM'U AÇIKLAMADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2-8 Mart haftasının kura takvimini paylaşarak, "Yüzyılın Konut Projesinde kura çekimlerinde sona geliyoruz. Bugüne kadar 75 şehirde 331 bin 833 konutumuzun hak sahiplerini belirledik. Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da kura heyecanı var. 71 bin 799 anahtarımızın daha sahiplerini belirleyecek, sevincini milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.