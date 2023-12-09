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Badminton’da Osmancık Barış Boyar Akademi’den iki şampiyonluk daha.

İşitme Engelliler’in milli Badmintoncusu Muhammed Mahmut Sert Türkiye Şampiyonasında iki altın madalyanın sahibi oldu.

5-7 Aralık tarinlerinde Aksaray’da yapılan İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonasında Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü sporcusu Muhammed Mahmut Sert tek erkeklerde tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Tek erkeklerin ardından karışık çiftler kategorisinde Kayseri Talasspor kulübünden partneri Telli Nur Ataş ile birlikte yine tüm rakiplerini yenerek ikinci altın madalyanın sahibi oldu.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü ise takımlar sıralamasında iki altın madalya ile ikincilik kupasını antrenör Eren Murat Güngör aldı.

Badminton Milli Takım Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar ise kulüplerinin bu şampiyonada elde ettiği başarıdan dolayı sporcusu Muhammed Mahmut Sert ve partneri ile antrenör Eren Murat Güngör’e tebrik etti.

Boyar ayrıca desteklerini esirgemeyen Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Alper Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Federasyon Başkanı Ercan Yıldız ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.