Amasya’da yapılan Minik U 11 ve Yıldız U 15 en iyiler Türkiye Şampiyonasında Çorum Arenaspor’dan Muhammet Emre Kantik birinci olarak gelecek adına güzel bir başarıya imza attı.

Amasya Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda U 11 ve U 15 kategorilerinde yapılan seçmeler sonunda belirlenen en iyi 16 sporcu katıldı. Çorum’dan Arenaspor ve Çorum Belediyespor kulüplerinden sporcular mücadele ettiler.

Minik U 11 en iyi 16 erkeklerde ise Çorum Arenaspor kulübünden Muhammed Emre Kantik 14 maçta 13 galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 27 puanla şampiyon oldu. Bu kategoride aynı kulüpten Ali Said Akdoğan 14 maçta 6 galibiyet 8 mağlubiyet ve 20 puanla onuncu olurken aynı kulüpten Canberk Sevindik 4 galibiyet 10 mağlubiyet ve 18 puanla 13. sırada yer aldı.

Yıldız U 15 erkekler en iyi 16’lar yarışmasında Çorum Arenaspor’dan Ahmet Çelik 13 maçta sekiz galibiyet 5 mağlubiyet ve 21 puanla ile altıncı olurken Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir ise 13 maçta altı galibiyet yedi mağlubiyet 19 puan alarak sekizinci oldu.

Yıldız U 15 en iyi kızlarda Çorum Belediyespor’dan Elizan Başar 17 maçta 7 galibiyet 6 mağlubiyet ve 20 puanla sekizinci sırada yer aldı.

Minik U 11’ler en iyi 16 kızlarda Çorum Arenaspor’dan Derin Mülazım 13 maçta dokuz galibiyet dört mağlubiyet ve 22 puanla altıncı olurken aynı kulüpten Burcu Asel Tuncer ise 3 galibiyet 10 mağlubiyet ve 16 puanla 11. sırada yer aldı.