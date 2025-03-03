1-7 Mart Muhasebeciler Haftası nedeniyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.
Törene İl Defterdarı Erkan Ciğer, Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran ile oda yönetim kurulu üyeleri ve meslek mensupları katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören kapsamında SMMO Başkanı Ceyhan Baran Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.
Törende kısa bir konuşma yapan Baran, Muhasebe Haftası’nın ülkemize ve meslek mensuplarına hayırlar getirmesini diledi.
Tören hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
Editör: Çorum Hakimiyet