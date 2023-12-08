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Çorum Serbest Mali Muhasebeciler ve Müşavirler Odası tarafından oda üyelerine yönelik ‘Vergi düzenlemeleri kapsamında enflasyon düzeltmesi’ konulu seminer gerçekleştirildi.

Çorum SMMMO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim seminerin konuşmacılığını SÜRGEM Eğitmeni Mustafa Necati Balcı yaptı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran; “ Enflasyon muhasebesiyle ile ilgili TÜRMOB 1 yıldır gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında çalıştay ve toplantılar düzenleyip TÜRMOB olarak Gelir İdaresine gerekli raporlar sunulmuştur. Değerli meslektaşlarım, eğitimler iki aşamalı yapılacak olup, birinci aşaması bugün burada Enflasyon düzeltmesinin Kavramsal çerçevesi yani düzeltmenin teorik alt yapısı nedir, bunu anlamamızı sağlayacak. Eğer biz uygulamayı muhasebeleştireceksek bunun üzerinden birtakım hesaplamalar finansal tablolar ortaya çıkacaksa mutlaka bunun mantığını kavramamız gerekmektedir. Aynı zamanda enflasyon düzeltmesinin vergisel etkileri nelerdir onu anlatacağız. Son olarak da yine bugün burada enflasyon düzeltmesi konusunda bizlerin neler yapması gerektiğini konuşacağız.” dedi

Konuşmaların ardından SÜRGEM Eğitmeni Mustafa Necati Balcı oda üyelerine vergi düzenlemeleri kapsamında enflasyon muhasebesi hakkında bilgi verdi.