Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanıyor.

Başkan Muhsin Dere, merhum babası Necip Dere'nin ebediyete irtihalinin beşinci seneyi devriyesi ve önümüzdeki günlerde ailesi ile birlikte yerine getireceği Hac vazifesi dolayısıyla 23 Mayıs Cuma namazı sonrası, babasını kabrinin bulunduğu Bağcılı (Müdü) köyünde yemek ikramında bulunacak.

Tüm hemşehrilerini yemeğe davet eden Muhsin Dere, “Rabb'im merhum babam Necip Dere nezdinde tüm geçmişlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Hac vazifesini yerine getirmek isteyen herkese kutsal topraklara gidebilmeyi; daha önce gitmiş olanlara ise tekrarını nasip etsin.” dileklerinde bulundu.