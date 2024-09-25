Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, voleybol takımını ziyaret ederek hem malzemelerini dağıttı hem de oyunlarına ortak oldu ve sporcular ile sohbet etti.

Muhsin Dere beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik ile birlikte Mahmut Atalay Spor Salonu’nda Sungurlu Belediyespor voleybol alt yapı sporcularını ziyaret etti.

Mini, midi, yıldız ve gençler gruplarında mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor kız erkek alt yapı takımlarının çalışmasını ziyaret eden Muhsin Dere burda antrenör Mustafa Özdemir’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret sırasında Muhsin Dere ve kulüp başkanı voleybol takımı sporcularına forma ve eşorfmanları dağıtıldı.

Belediye Başkanı Muhsin Dere geleceğin teminatı yavrularının her türlü kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlıklı ve bilinçli olarak yetişmeleri için mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini belirterek tüm sporculara başarılar diledi.

Sungurlu Belediyespor Voleybol Antrenörü Mustafa Özdemir ise Belediye Başkanı Muhsin Dere ve kulüp başkanına ziyaretleri ve alt yapı çalışmalarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.