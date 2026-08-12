Japonya Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan bir eğitim heyeti, farklı ülkelerin eğitim sistemlerini yerinde inceleyerek Japon eğitim sistemiyle karşılaştırmak ve elde edilen deneyimleri ülkelerinde eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri yıllık yurt dışı çalışma programı kapsamında bu yıl Türkiye’yi tercih etti.

Türkiye’deki eğitim sistemini yakından tanımak ve uygulamaları yerinde gözlemlemek amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında Japon eğitimcilerin önemli duraklarından biri de Bilgi Çorum Koleji oldu.

Okulda gerçekleştirilen ziyarette Japon heyete Türk eğitim sistemi, okulun eğitim-öğretim uygulamaları ve öğrencilerin gelişimine yönelik çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Japon eğitimciler, Bilgi Çorum Koleji’nde eğitim ortamlarını ve okulun farklı bölümlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret kapsamında okulun eğitim anlayışı, uygulamaları ve günlük işleyişi hakkında bilgi alan heyet, yapılan çalışmaları yakından gözlemledi.

ERKAN ÇİFTÇİ, TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİ VE BİLGİ ÇORUM KOLEJİ’Nİ ANLATTI

Bilgi Çorum Koleji Kurucusu Erkan Çiftçi, heyete Türkiye’deki Millî Eğitim sisteminin işleyişi hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Erkan Çiftçi ayrıca Bilgi Çorum Koleji’nin eğitim anlayışı, uygulamaları ve öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine yönelik çalışmalarını heyet üyeleriyle paylaştı.

Ziyaret sırasında Erkan Çiftçi’nin rehberliğinde okulun farklı bölümleri gezilerek Bilgi Çorum Koleji’nin eğitim sistemi ve uygulamaları Japon eğitimciler tarafından yerinde incelendi.

Programın sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde ise Japon heyet, merak ettikleri konuları doğrudan yöneltme fırsatı buldu.

JAPON HEYETTEN BİLGİ ÇORUM KOLEJİ’NE TEŞEKKÜR

Bilgi Çorum Koleji’nde gördükleri ilgi ve misafirperverlikten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Japon eğitimciler yakın ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

Heyet üyeleri, Türkiye’deki eğitim sistemi hakkında önemli bilgiler edindiklerini ve Bilgi Çorum Koleji’nde gerçekleştirdikleri incelemelerin kendi ülkelerindeki değerlendirmelerine önemli katkı sağlayacağını belirttiler.

ÇİFTÇİ’DEN TÜRKİYE-JAPONYA KARDEŞLİĞİ VURGUSU

Ziyaretin yalnızca eğitim sistemlerinin karşılaştırılması açısından değil, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi açısından da önemli olduğunu belirten Erkan Çiftçi, iki ülke arasında geçmişten bugüne uzanan güçlü dostluğa dikkat çekti.

Çiftçi, Türkiye ve Japonya’nın farklı kültürlere ve geleneklere sahip olmalarına rağmen karşılıklı saygı, dostluk ve dayanışma temelinde güçlü bağlara sahip iki ülke olduğunu ifade etti.