Çorum'da Buharaevler Mahallesi İbrahim Çayırı 20. Sokak’ta bir apartmana GSM operatörlerine ait vericilerin kurulmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

İbrahim Çayırı 20. Sokak No: 32 adresindeki apartmanda kurulan GSM operatörlerine ait vericiler nedeniyle bir araya gelen mahalle sakinleri, protesto eylemi gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleri, apartman üzerinde bulunan vericilerin kaldırılmasını istediklerini belirterek, konuya ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Protesto sırasında açıklama yapan Buharaevler Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu, mahalle sakinlerinin vericilere karşı olduğunu ifade etti.

Patıroğlu ve mahalle sakinleri, Yumurta İlköğretim Okuluna 50 metre mesafede bulunan apartmana vericilerin kurulmasına ilişkin endişelerini dile getirerek, yetkililerden konunun değerlendirilmesini ve gerekli adımların atılmasını talep etti.

Mahalle sakinleri, yaşadıkları rahatsızlığı dile getirerek, apartman üzerine kurulan GSM vericilerinin kaldırılmasını istediklerini belirtti.

Mahallede gerçekleştirilen protestoda vatandaşlar, “Yaydığı radyasyon nedeniyle sağlıklarının tehlikeye düştüğü bu sebeple de verici istemiyoruz” mesajı verdiler.