CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayı Hasan Kızıltepe, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayı Hasan Kızıltepe, adaylıktan çekildi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde Belediye Meclisi Üyesi adayları arasında yaşanan istifa rüzgarı, İl Genel Meclisi’ne de sıçradı.
CHP’nin Belediye Meclisi Üyeliği aday listesine itiraz eden 6 kişi, adaylığını geri çekmişti.
Şimdi de İl Genel Meclisi aday listesinde 7. sırada yer alan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, adaylıktan istifa etti.
Kızıltepe, Çorum Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına dilekçe vererek, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Editör: Yüksel Basar