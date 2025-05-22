Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Akpınar köyünde yaşanan su problemi, muhtar Hasan Göktaş’ın yaptığı fedakarlık sonucu büyük oranda çözüme kavuşturuldu.

Köy muhtarı Hasan Göktaş, amcasına ait tarladan kendi imkanları ile su çıkartarak köye getirdi.

Köyde yaşanan su problemi, 3 ayrı noktaya su verilmesiyle birlikte köy halkı rahat nefes alacak.

Köy halkı, gerek hayvanların sulanması, gerekse bahçe ve ekili alanlarda ihtiyaç duyduğu suya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Edinilen bilgiye göre; son seçimlerde köy muhtarlığına seçilen Hasan Göktaş, kullanma amaçlı suda yaşanan problemi çözmek için harekete geçti. Göktaş, amcasına ait tarladan çıkarttığı suyu, kendi imkanları ile köye ulaştırarak, köy konağı dahil 3 ayrı noktada hizmete sundu.

Köyün kendi içme su kaynakları yetersiz olduğundan dolayı köylüler, bidonlarla, traktör ve su tankerleri ile uzak noktalardan su getiriyordu.

Köy halkı, içme suyu ihtiyaçlarını ise Sungurlu Organize Sanayi Sitesi’ne gelen suyla karşılıyor. İçme suyu amaçlı kullanılan, “tünel” adı verilen çeşmenin ise 95 yıl önce Mehmet Çataroğlu tarafından çıkartıldığı ve halen kullanıldığı öğrenildi.

Bu arada Ankara ve İstanbul’da bulunan köy dernekleri ise Akpınar köyünün bazı temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında maddi destek için harekete geçti.

Köy halkı, su probleminin çözümü noktasında fedakarlık yaparak örnek bir çalışmaya imza atan Muhtar Hasan Göktaş’a teşekkür etti.