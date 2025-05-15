Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar ve Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Ortaköy yolunun Bağcılar 8. Cadde ve Sanayi 1. Cadde ile kesiştiği yola yaşanan kazalardan dolayı köprü istediklerini söylediler.

KARAYOLLARINA DİLEKÇE VERDİLER

Köprü taleplerini Karayolları Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile ilettiklerini belirten Muhtar Arif Çınar ve Hasan Belli, bu yolda kazaların her geçen gün arttığını belirttiler.

SANAYİYE 2500-3000 CİVARINDA ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞI VAR

Sanayi Sitesi’ne günlük 2500-3000 civarında aracın giriş-çıkış yaptığını dile getiren Çınar ve Belli, “Gülabibey Mahallesi Cemilbey 4. Cadde ve Kapaklı 1. Cadde’de, Cemilbey Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi’nde trafik yoğunluğunun azaltılması açısından önemi artan Ortaköy yolunun Bağcılar 8. Cadde ve Sanayi 1. Cadde ile kesiştiği yola köprü yapılmasını talep ediyoruz.

BÖLGENİN TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

Yapılacak köprü ile özellikle Gülabibey Mahallesi Kapaklı, Bağcılar Bölgesi, Kafkasevler, Kale Mahallesi, Yavruturna Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin ulaşımını rahatlayacak, Mimar Sinan ile Gülabibey’in mahalle içi trafiğini azalacaktır. Aynı zamanda sanayi esnafımızın da ulaşımı rahatlayacaktır” diye konuştular.