Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 53. Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Çorumlu muhtarlarda katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen toplantıya Cumhuriyet'in 100. yılını temsilen 81 vilayetten 2023 muhtar davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende 100 muhtar hizmet binasının açılışını gerçekleştirdiklerini, bu yıl içerisinde 100 yeni muhtar hizmet binasını daha muhtarların hizmetine sunduklarını ifade etti.

Tüm bu muhtar hizmet binalarının mahallelere, köylere hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2024 senesinde inşallah 51 ilimizde 179 muhtar hizmet binamızın daha yapımına başlıyoruz. Muhtarlıklarımızın kuruluşundan bugüne, köylerine ve mahallelerine hizmet eden tüm muhtarlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Hâlen, kendilerini seçen milletimize hizmete devam eden muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.