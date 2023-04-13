MURAT KARASU

Merkeze bağlı 6 mahallenin muhtarı gazetemizi ziyaret etti.

Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker, Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal ve Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Mustafa Burak Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahalle muhtarlarına teşekkür etti.