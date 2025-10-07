Alaca Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Alaca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sürecinin hızlandırılması amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda OSB başvurusunun mevcut durumu ve bundan sonraki adımlar ele alındı.

Alaca TSO’da gerçekleştirilen Alaca OSB Gelişim Toplantısına Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Alaca TSO Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkovan ve Alaca TSO Genel Sekreteri Fatih Arslan katıldı.

Toplantıda, Alaca TSO Genel Sekreteri Fatih Arslan tarafından Alaca Organize Sanayi Bölgesi başvuru sürecinin mevcut durumu ve ilerleyen süreçte yapılması gereken çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından yapılan değerlendirmelerde, Alaca OSB kuruluş işlemlerinin hızlandırılması amacıyla Çorum Milletvekillerinin ziyaret edilmesine ve ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapılmasına karar verildi.

Toplantı sonunda katılımcılar, Alaca OSB’nin ilçeye sağlayacağı ekonomik canlılık, istihdam ve yatırım imkânlarının önemine vurgu yaparak, çalışmaların tüm kurumların iş birliğiyle sürdürüleceğini belirttiler.

Alaca TSO Başkanı Günser Şirin, OSB’nin Alaca’nın geleceği açısından büyük bir adım olduğunu ifade ederek, “Tüm paydaşlarımızla birlikte Alaca OSB’nin hayata geçmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

