Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 'PIKTES (Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi) Sosyal Uyum Gösterisi Programı'na katıldı. Program sırasında sahnenin önünde toplanan ve mülakat mağduru olduklarını ifade eden bir grup öğretmen Bakan Tekin'i protesto etti.

"SİZLERLE KONUŞMAK İSTİYORUZ"

Komisyonlar arası farklılığın kurbanı olduklarını ifade eden öğretmenler "Bin 300 mağdur var. Bizler, sizlerle konuşmak istiyoruz" diyerek Bakan Tekin'e seslerini duyurmaya çalıştılar. O esnada Bakan Tekin'in korumaları öğretmenlere müdahale ederek protestoyu engellemeye çalıştı.

"4 MİLYONUN ÜZERİNDE MİSAFİRİMİZ OLDU"

Programda yaptığı konuşmada 13 yılda 4 milyonun üzerinde Suriyelinin ülkemizde misafir edildiğini belirten Bakan Tekin, "Yaklaşık 13 yıldır, Türkiye'de başta Suriyeli değil ama Suriyelilerin çoğunlukta olduğu, Türk vatandaşlarına Allah ensarlık yapma imkanı verdi. Biz kardeşlerimize bu anlamda ensarlık yaptık. Yaklaşık 4 milyonun üzerinde misafirimiz oldu. Gücümüz yettiğince literatürümüzdeki ensar hukukuna riayet eden bir biçimde ev sahipliği yapmaya çaba sarf ettik. Bu yolculuğumuzda 2015 yılından itibaren Avrupa Birliği de bugün bizi bir araya toplayan PIKTES projesiyle destek oldu. Bu anlamda dünya barışını korumak isteyen, dünya barışının korunmasına katkı vermek isteyen, dünyada insan haklarının kurulmasına katkı vermek isteyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.