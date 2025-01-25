Ahlatcı Çorum FK transfer ve sezonu borçsuz kapatmak için kaynak ararken taraftarların neden olduğu olaylar nedeni ile kırmızı siyahlı kulübe PFDK ceza yağdırmaya devam ediyor.

Kırmızı Siyahlı takıma Ümraniyespor maçı nedeni i e 234 bin lira para cezası ve iki bloğa ise bir maç bloke cezası geldi. Bu suç dördüncü kez işlendiği için adım adım tüm stada seyircisiz cezasına doğru yaklaşıldı.

Ümraniyespor maçında taraftarların neden olduğu çinkir ve kötü tezüharatı bir sezonda dördüncü kez gerçekleşmesinden dolayı 150 bin lira para cezası ve bu tezahüratı yapan D 4 ve D 1 tribününde bulunan taraftarlara bir iç saha maçında bloke kararı çıktı. Bu tribünden bilet alan taraftarlar gelecek hafta oynanacak Bandırmaspor maçına giremeyecekler.

Aynı maçta bir taraftarın sahaya atlaması nedeni ile olan saha olayları nedeni ile de 84 bin lira para cezası verilen kırmızı siyahlı kulübün toplan cezabı 234 bin lira oldu.

Mulumba Çorum FK maçında yok

PFDK Bandırmaspor’dan Michel Mulumba’ya gördüğü kırmızı kart nedeni ile çift sarı kart görmesi nedeni ile sarı kart cezası dışında bir maç daha ceza verdi. Mulumba takımının bu hafta oynanacak maçı ve gelecek hafta Çorum fK ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Urfaspor’a da aynı ceza

PFDK Şanlı Urfaspor’un Ankaragücü ile oynadığı maçtan dolayı çirkin ve kötü tezahürattan 150 ve saha olaşyları nedeni ile 84 bin lira para cezası ve bir tribünü ise bir maç ceza verdi.

Keçiörengücü başkanına 2 ay men

Keçiörengücü başkanı Sedat Tahiroğlu’na hakeme yönelik hakareti nedeni ile 2 ay hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası.

Aynı maçta Sakaryaspor antrenörü Mehmet Nacır’a 1 maç ve 29.250 para cezası Mert Mustafa Yücetürk’ü ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Pendikspor bir tribüne kapatma ve 105 bin lira Kocaelispor’a misafir tribünde bulunan taraftarlara bir maç bloke cezaları verildi.