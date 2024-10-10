Çorum FK’da yarım sezon forma giyen Murat Akgül Sivas Belediyespor Alt Yapı Koordinatörlüğüne getirildi.

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2014-15 sezonu devre arasında İstanbulspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Murat Akgül yarı sezon sonra ayrıldı ve ardından Erzurumspor, Sivas 4 Eylül Belediyespor, Düzcespor, Bayburtspor, Belediye Kütahyaspor, Beykozspor, Batman Petrol ve ardından 2020’da amatör olarak Ceyhanspor forması giyen Murat Akgül aktif futbolu bıraktıktan sonra Sivas 4 Eylül Belediyespor’da alt yapı koordinatörü olarak göreve getirildi.

Editör: Fatih Battar