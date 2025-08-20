Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan TOBB Delegesi ve TSO Meclis Üyesi Murat Erdal konuşmasında kongre salonu ile ilgili eleştirilerde bulundu.

‘OKA HİBESİ REDDEDİLEN TEK PROJE TSO’NUN OLDU’

Erdal, sürecin 2019 yılında başladığını hatırlatarak konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) sunduğumuz ‘Kongre Turizmini Geliştirme ve Sanayi Sergi Salonu Projesi’, Ekim 2019’da desteklenmesine karar verilen altı projeden biriydi. Çorum Belediyesi’nin Çoruminia’sı, Laçin Yeşil Göl Projesi, Elvançelebi İnanç Turizmi Projesi, Ortaköy Belediyesi şapinuva projesi, Orman su işleri Müdürlüğü Çatak tabiat parkı projesi gibi projeler hibelerle hayata geçti. Ancak hibesi reddedilip geri gönderilen tek proje Çorum TSO’nun TR83/19/TURA/0003 numaralı projesi oldu.”

‘ÖNCELİKLER GÖZ ARDI EDİLDİ, 5 YIL VE 6 KAT MALİYET KAYBEDİLDİ’

Kongre salonuna karşı olmadıklarını vurgulayan Erdal, önceliklerin tartışılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Çorum ticareti ve sanayisinin en önemli ihtiyacı bu muydu? Bugün 20 milyon TL’yi buraya harcamamız gerçekten elzem miydi? Yapılan şeyin kötüsü olmaz; ama üyelerimizin kaynakları söz konusu olduğunda önceliklerimize bakmak zorundayız. Eğer bu kadar gerekliydi deniliyorsa, 2020’de hibeyle yapar, üyelerimizin cebinden tek kuruş çıkmadan tamamlar ve 5 yıldır Çorum’un hizmetine sunmuş olurduk. Şimdi aynı proje, ihale yapılmadan ve 2019’daki maliyetin yaklaşık 6 katına yapılıyor. Bu, hem zaman kaybı hem de kaynak israfıdır.”

‘TOBB DESTEĞİNE KARŞI DEĞİLİZ AMA 5 YILLIK İPOTEK DOĞRU DEĞİL’

Konuşmasında TOBB’un sağladığı 9 milyon liralık desteğe de değinen Erdal, “TOBB’dan yardım alınmasına itirazımız yok. Ancak bu destek için önümüzdeki 5 yıl boyunca hiçbir yardım talep etmeyeceğimiz taahhüdünü vermek doğru değil. Yardım alınsın ama taahhüt en fazla 1 yıl olsun. Başka odalarda böyle bir uygulama yok.

Yapılan tesis kötü değildir; ama mesele, doğru zamanda doğru yatırımı yapabilmektir. Üyelerimizin hakkı olan hibeyi neden reddettik, neden 5 yıl bekledik, neden 6 kat maliyet ödedik.”

