6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8'inci Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Yasa gereği uzlaşma için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte uzlaşmazlık tutanağını imzalayan Memur-Sen, zam teklifini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürdü.

"KARARA HEPİMİZ SAYGI GÖSTERECEĞİZ"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, oransal zam ile ilgili olarak mutabakat sağlanamadığı için tahkim sürecini söz konusu olduğunu kaydetti. Nihai kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na ait olacağını vurgulayan Işıkhan, "Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz. Ancak genel toplu sözleşmeye ilişkin bu oransal zam dışındaki kısımlarda da, özellikle ifade etmek istiyorum, çok büyük başarılara imza attık. 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli mali, özlük ve sosyal haklarda kazanımlar sağladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar kamu görevlileri hakem kuruluna ait olacaktır. Hakem kurulunun vereceği karara hepimiz saygı duyacağız.

Yaklaşık 4.2 milyon memurumuzu ilgilendiren toplamda 369 maddede uzlaşma sağlanmıştır. Sendikalarımızın yıllardır dile getirdiği koruyucu giyim yardımı sorunu bu toplu sözleşmeyle mutabakata varılmış, sorun çözülmüştür. Bazı fazla çalışma saatlerine de %25 ile %35 oranında artış gerçekleştirildi.

Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memurlarımıza en ileri hakları yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz."

NE TEKLİF EDİLDİ?

Hükümet son teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi önerisi de yer aldı. Sendikaların zam oranlarında olmasa da taban aylığı iyileştirmesinde bir düzenleme beklentisi vardı. Ancak gece yarısına kadar hükümetten yeni bir teklif gelmedi.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor.

Ayrıca;

2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,

2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,

Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,

Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

SÜREÇ 31 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

Toplu sözleşme süreci en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Kurulun vereceği karar ise bağlayıcı olacak.

6,5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşecek. Elde edilecek kazanımlar, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.