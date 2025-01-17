Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı makamında ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Günay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Günay yaptığı paylaşımda; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn. Vedat Işıkhan ‘ı ziyaret ederek Çorum’umuza ilişkin taleplerimizi ilettik. Sayın Bakanımıza misafirperverliklerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederim” görüşüne yer verdi.

Murat Günay’ın hediye takdim ettiği Bakan Işıkhan da nazik ziyaret için teşekkür etti.