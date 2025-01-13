Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Niğde’ye Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olarak atanan Murat Ocak gazetemize veda ziyaretinde bulundu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’la görüşen Murat Ocak, Çorum’da görev yaptığı 10 yıllık süre içerisinde yerel basının daima kendilerine destek verdiğini belirterek teşekkür etti.

Ocak, Niğde’deki görevine ise Çarşamba günü başlayacağını söyledi.

Yalçın da ziyaretinden dolayı Ocak’a teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılarının devamını diledi.