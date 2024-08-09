Murat Yıldırım teknik adamlık kariyerine Ajax alt yapısında başladı. Ajax alt yapısından yetişen milli takım ve ardından Süper Ligde uzun yıllar forma giydikten sonra Çorum FK’ya transfer olan iki sezon kırmızı siyahlı forma ile 2. ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Murat Yıldırım bu süreçte kulübün hisselerinide satın olarak Dünya tarihine sahibi olduğu kulübünfutbolcusu olarak geçti.

Geçtiğimiz sezon devre arasında ailevi nedenlerden ayrılık kararı alan Murat Yıldırım Türkiye’de UEFA B kurslarına katıldı ve belgesini almaya hak kazandı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik adam olarak yoluna devam etmek isteyen Murat Yıldırım yetiştiği kulüp Afv Ajax takımı alt yapısında Atilla Yıldırım ile birlikte görev yapmaya başladı.

Dünya’da alt yapıya en büyük önem veren ve bu alanda örnek bir kulüpte göreve başlayan ilk teknik adam tecrübesi yapan Murat Yıldırım’ın hedefi A takımlara kadar yükselmek.