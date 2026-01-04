ABD, Venezuela'ya geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi. Karakas başta olmak üzere birçok eyalette askeri tesisler ve limanlar vuruldu. Operasyon sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonunu kınadığını belirtti.

"ABD'NİN OPERASYONUNU KINIYORUM"

Destici yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyorum: Amerika Birleşik Devletleri'nin, Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı Nicolás Maduro'ya yönelik hukuk dışı operasyonunu kınıyorum.

Bir ülkenin egemenliğini yok sayarak, O ülkenin seçilmiş liderine yönelik yapılan bu tür girişimler; uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve kabul edilemez. Şunun altını özellikle çiziyorum: Emperyalist anlayışın yaygınlaşması, sadece bir bölge için değil, bütün dünya için ciddi bir tehdittir.

"BU YAKLAŞIM ZORBALIĞI MEŞRULAŞTIRAN BİR ANLAYIŞTIR"

Gücü elinde bulunduranların, hukuku hiçe sayarak dünyayı kendi iradesine göre dizayn etmeye çalışması; ne barış getirir, ne de güvenlik sağlar. Yaşanmış olan bu tür olayları "güçlünün olağan bir eylemi" olarak görürsek; insanlığın ve devletler tarihinin yüzyıllar boyunca oluşturduğu hukuk birikimini, barış ve güvenlik anlayışını yok saymış oluruz.

Bu yaklaşım; adaleti değil gücü esas alan, hukuku değil zorbalığı meşrulaştıran bir anlayıştır. Böylesi bir anlayışın kabul görmesi, uluslararası ilişkilerin kurallara dayalı bir düzen olmaktan çıkıp, yeniden taş devrine dönmesi demektir. Bu da yalnızca bir bölge için değil, bütün dünya için istikrarsızlık, güvensizlik ve kaos anlamına gelir.

"BM DERHAL TOPLANMALI"

Bu noktada Birleşmiş Milletler'e açık bir çağrımız vardır: Birleşmiş Milletler derhal toplanmalı, uluslararası hukuku ihlal eden bu eyleme karşı gerekli tepkiyi net ve kararlı bir şekilde ortaya koymalıdır.

Adalet, güçlülerin keyfine göre değil; hukuka göre işletilmelidir.

"BİZİM DURDUĞUMUZ YER NETTİR"

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'ya kol kanat gereceksin, her türlü siyasi ve askeri desteği vereceksin; sonra hakkında hiçbir uluslararası mahkeme kararı bulunmayan Venezuela Devlet Başkanı'nı haydut yöntemlerle ülkesinden alıp yargılayacağını ilan edeceksin.

Bu bir hukuk devleti refleksi değildir, bu açık bir çifte standarttır.

Bu bir adalet arayışı değil, küresel zorbalıktır.

Dünya bunu görüyor: Güçlüyü koruyup zayıfı hedef alan bu düzenin adı adalet değil, zorbalıktır.

Bizim durduğumuz yer nettir: Hukuksuzluğa karşıyız, emperyalizme karşıyız, adaletin ve hukukun yanındayız."