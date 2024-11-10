TÜRKAV Çorum İl Başkanı İsmail Deli, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

“Mustafa Kemal Paşa Allah’ın bu millete lütfudur. Vefatının ardından geçen 86 yıllık zaman diliminde, Türk milletinin ve dünyanın ona duyduğu hürmet ve bağlılık hiç azalmamış, eserlerine ve mücadele ahlakına yönelik muhabbet ve sadakat hiç eksilmemiştir” diyerek açıklamasına başlayan TÜRKAV Çorum İl Başkanı İsmail Deli,

“Çünkü Atatürk Türkiye’nin ortak kıvancı, Türk milletinin ortak değeri ve dünyanın örnek aldığı liderdir” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin payidar kalacağına vurgu yaptığını ve ömrünü Türk milletinin istiklal ve istikbaline inançla adadığını kaydeden İsmail Deli, “Atatürk ilkeleriyle, fikirleriyle, ülküleriyle, ülkesine ve milletine emsalsiz sevdasıyla tanınmalı, tasdik ve takdir edilmelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisi, çağını kavramış bir inkılapçı, değişim dinamiklerinin yönünü iyi okumuş, bölgesel ve küresel gelişmeleri milli gerçeklere uygun şekilde yorumlamış bir siyaset dehasıdır. Atatürk, az zamanda büyük işler yapmış, nitekim bu işlerin en büyüğü de temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti devleti olmuştur. Teslimiyetçiliğin anaforuna düşenler, emperyalist güçlere bel bağlayanlar, onun ilkeleriyle çatışan, onun emanetleriyle çelişen karanlık odaklardır. Atatürk düşmanlığı yapanlar da Atatürkçülük kisvesine bürünerek devletimize ve vatanımıza ihanet edenlerde unutmasın ki dalımızı kırmaya kalkanın ağacını kökünden sökeriz. Attığınız iftiralar, yaptığınız ihanetler devletin asil evlatlarının gözünden kaçmaz, nefesimiz ensenizdedir. Çünkü Mustafa Kemal ve onun eserleri bizim kırmızı çizgimizdir. Herkes bilmelidir ki, Mustafa Kemal Anadolu’dur. Anadolu ise Mustafa Kemal’dir. Türkiye Cumhuriyeti onun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda bugün çok daha güçlü, çok daha güvenli ve dik duruşludur. Cumhuriyetimiz bin yaşındaki gibi köklü ve tecrübelidir. Bir yaşındaki gibi genç ve dinamiktir. İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz Atatürk’ü vefatının 86. yıldönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Cenab-ı Allah ondan razı olsun diyorum. Devletin asil evlatları olarak O’nu ve emanetlerini gelecek nesillere anlatmak ve korumak bizim asli görevimizdir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)