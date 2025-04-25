Çimento Fabrikasından emekli Mustafa Kurtoğlu hayatını kaybetti.

Merhum Murat Kurtoğlu, Ayla Körekoğlu ve Arzu Ersoy'un babaları, Babacan Giyim sahiplerinden Yakup Körekoğlu ile İnşaat Mühendisi Cemal Ersoy'un kayınpederi Mustafa Kurtoğlu vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün 10.30'da Çorum Belediyesi gasilhanesinden alınarak, Cuma namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.