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Çorum’da bir evde, ocakta unutulan yemek sebebiyle çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak 1. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında yaşayan Adem D. ısıtmak istediği yemeği ocağın üstünde unuttuktan sonra uyuyakaldı. Unutulan yemek sebebiyle evin mutfak kısmında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen Adem D. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA