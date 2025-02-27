AK Parti Kurucu İl Başkanı, 22. Dönem Çorum Milletvekili, 17. Ve 18. Dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda yapılan kongrelerde AK Parti İl Başkanı seçilen Yakup Alar’ı, Merkez İlçe Başkanı seçilen Mustafa Alagöz’ü ve İl Kadın Kolları Başkanı seçilen Semra Akyüz Özdağ’ı makamlarında ziyaret eden Muzaffer Külcü, hayırlı olsun dileklerini ileterek görevlerinde başarılar diledi.

Bazı parti yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette gündeme dair sohbet edildi.

Yakup Alar, Mustafa Alagöz ve Semra Akyüz Özdağ da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Külcü’ye teşekkür ettiler.

Ziyarette Külcü'ye AK Parti eski Merkez İlçe Başkanı Mustafa Köse de eşlik etti.