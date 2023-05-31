MUSTAFA BURAK YALÇIN

Kamuoyunda ismi yeniden belediye başkan adayı olacağı yönünde sık sık gündeme gelen önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Avukat Muzaffer Külcü, yerel seçimlere 9 ay kala ilk mesajını verdi.

“Şimdi muhasebe vakti” diyen Muzaffer Külcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herkesin hesabının, planının üstünde milletin de hesabı olduğunu hatırlattı.

İşte Külcü'nün o açıklaması:

‘PARTİLER İÇİN MUHASEBE ZAMANI’

“Ve nihayet genel seçimler bitti. Şimdi partiler için muhasebe zamanı. Kim nerede, nasıl kazandı ya da kaybetti değerlendirecekler.

Gerçi ben şimdiye kadar kaybeden parti görmedim. Herkes kendine göre kazandığı bir formül buluyor, açıklıyor.

‘ŞİMDİ YEREL SEÇİM ZAMANI’

Şimdi yerel seçim çalışmaları başlayacak. Yine türlü hesaplar olacak. Nereyi, kiminle, nasıl kazanırız.

‘MİLLET NE DERSE O OLUR’

Neyse herkesin hesabının, planının üstünde bir de milletin hesabı var. Millet ne derse o olur.

Görelim Mevlam neyler, neylerde güzel eyler.”