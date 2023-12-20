Ahlatcı Çorum FK’da yarın Şanlıurfaspor ile oynanacak maç kadrosu açıklandı.
Kırmızı siyahlı takımda geçen haftadan farklı olarak cezalı Nalepa’nın yerine Masis Guluk kadroya alındı.
Kırmızı siyahlı takımın dün yaptığı antrenman sonrasında açıklanan Urfaspor maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Murat Yıldırım, Ferhat Yazgan, Ali Türkkan, Hasan Hüseyin, Zargo Toure, Adem Doğan, Michael Ologo, Süleyman Luş, Erkan Kaş, Kerem Kalafat, Atakan Cangöz, Atakan Akkaynak, Massis Guluk, Geraldo, Gökhan Karadeniz, Ozan Sol, Suat Kaya, Eren Aydın, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Sağat ve Thomas Verheidjdt.