Tredyol 1. ligin 16. hafta maçında yarın evinde Ahlatçı Çorum FK’yı konuk edecek Şanlı Urfaspor bu maçı kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor.

Sezona iddialı bir başlangıç yapan ve ilk iki maçı kazanan Urfaspor daha sonra yaşadığı büyük düşüş ile altı maçtın kazanamamanın verdiği moralsizlikle Çorum FK maçını bir çıkış olarak görüyor.

Takımın başına sezon ortasında gelen tecrübeli teknik adam İrfan Buz yönetiminde beklenen çıkışı yapamayan sarı yeşilli kulüp on gündür devam eden çalışmalarında tek düşünce Çorum fK maçını kazanarak kötü gidişe son vermek.

Kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla Çorum fK maçının hazırlıklarını sürdüren Urfaspor’da Teknik Direktör İrfan Buz taktiksel çalışma yaptırdı. Bu çalışmalarda futbolculara dikkat etmesi gereken konularda uyarılarda bulunan Buz tüm futbolculardan doksan dakika tam konsantrasyon istedi.

Urfaspor Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.