Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) düzenlenen törenle Masav Savunma Sanayi tarafından kurulan namlu fabrikasının temelleri dualarla atıldı.

İlçede uzun yıllardır faaliyet gösteren aynı zamanda Ankara OSTİM’de savunma sanayine üretimi yapan Ergüller Makina Sanayi firması sahibi Mehmet Ergül tarafından kurulan Masav Savunma Sanayi firması namlu fabrikası için temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başladı.

Program da konuşan Kaymakam Mutlu Köksal, “Sungurlu bir çok konuda kendini aştı. Atılımlarını yaptı, startını verdi ve bugünde olduğu gibi meyvelerini toplamaya başladı. Bundan sonra ki süreçte de Sungurlu’yu daha iyi noktaya taşımak adına bir kardeşiniz olarak, bir mülkiye amiriniz olarak, bir hemşehriniz olarak her zaman burada sanayicimizle, işçimizle, hemşehrilerimizle gönül gönüle, omuz omuza, kol kola vererek Sungurlu’muzu en iyi noktaya çıkarmak bizlerin boynunun borcu.” ifadelerini kullandı.

“OSB’DE 1200 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR”

Belediye Başkanı Muhsin Dere, “OSB’de şu anda inşaatlarla birlikte 1200 kişi istihdam ediliyor. Sungurlumuz için büyük bir kazanç. Buradan bütün firmalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. OSB’mizde 54 farklı parselimiz vardı, 54 parsel tahsisi yapıldı. Bu 54 parselin 9 tanesinde firmalarımız artık üretime başladı. 21 tanesinde inşaat faaliyetleri devam ediyor. 24 tanesinde de plan ve proje aşamaları devam ediyor. Bugün 70 kişinin istihdam edileceği bir tesisin temelini atacağız. İki fabrikamızda yaklaşık 140-150 kişi istihdam edilecek. Sungurlu’muz için önemli ve anlamlı bir yatırım. İnşallah ilerde OSB’de ki istihdamı 3 bin, 4 bin, 5 binleri konuşuyoruz olacağız. Bizimde vazifemiz belediye olarak Sungurlumuzu bu sanayide ki gelişmelere uyumlu hale getirmek. Yapacağımız yatırımlarla kentleşme politikalarımızla, yeni kent alanlarıyla, yeni mahallelerle, yeni kentsel dönüşüm alanlarıyla burada çalışan kardeşlerimize uygun hale getireceğiz. Sosyal alanlarla, lokantalarla, otellerle, kültürel alanlarla, turizm alanlarıyla Sungurlu’muzu hazır hale getireceğiz.” dedi.

Mehmet Ergül’de yaptığı konuşmada şunları kaydetti, “Masav Savunma Sanayi olarak Ankara’da ki firmamızda edindiğimiz tecrübeleri memleketimize taşıyıp orta ve büyük kalite namlu imalatını gerçekleştirmeyi planladık. Yeni nesil teknolojilere uygun namlular üretmeyi planlıyoruz. Öte yandan dondurulmuş gıda sektöründe Çorum ve Silivri’de edindiğimiz tecrübeleri Heri Gıda çatısı altında birleştirip günlük 20, yıllık 7 bin ton üretim kapasitesiyle Sungurlu’muzda dünya pazarına sunmayı hedefliyoruz.”