Çorumspor eski yöneticilerinden Hakan Yalçınkaya, Bodrumspor maçının hakemlerine, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve MHK'ya sert tepki gösterdi.

Bodrum maçında VAR'a iki kere Antalyalı hakemin atandığına dikkat çeken Yalçınkaya, tüm şehrin umutlarının çalındığını belirterek;

"Eyyy TFF-MHK, Bodrum FK - Ahlatcı Çorum FK play-off yarı final rövanş maçının oynandığı tarihde tüm liglerde sadece 2 maç varken sen 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçına VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu'nu atıyorsun. Diyeceksiniz ki ne var bunda? Bodrumspor A.Ş.'nin sahibinden yönetimine hatta kulüp müdürüne kadar hepsi Antalyalı. Antalyaspor'un eski başkanı Ali Şafak Öztürk BODRUMSPOR A.Ş nin ortaklarından ne hikmettir ki VAR hakemi de 25 yıldır Antalya bölgesi hakemi. Nasıl bir tezgah dönüyor?. Çorum FK'nın attığı golü tüm spor yorumcuları "Nizami gol" olarak yorumlarken, Antalyalı VAR hakemi hemşerisine kıyak geçti!!! Tüm şehrin umutlarını, başkanın, yönetimin teknik heyetin ve futbolcu kardeşlerimizin alın terini emeğini ÇALDINIZ..." ifadelerini kullandı