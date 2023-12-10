Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliğinin 49. Dönem Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Divanın oluşturulmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Genel kurulda Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeliğine, Necati Gül, Cavit Temiz, Cemal Aslan, İbrahim Kuşkaya ve Emin Keklik,
Üst Kurul Delegeliklerine ise Necati Gül, Bayram Hamgir ve Önder Eren seçildi.