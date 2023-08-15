HURŞİT BOZKURT
Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün eşi Neriman Gür için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
ÇESOB’ta düzenlenen mevlid yemeğine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı İhsan Çıplak, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, daire müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.